В Казахстане пройдет заседание рабочей группы высокого уровня по Каспию
2 апреля 2019 09:30 101
Второе заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия состоится 16-17 апреля в Нур-Султане, все стороны подтвердили свое участие. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Второе заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия состоится 16-17 апреля в городе Нур-Султан. Все стороны подтвердили свое участие", - сообщил Смадияров.
09:19 132
Землетрясение произошло в Индонезии
08:08 378
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей"
07:57 313
Пожар в России, есть погибшие
-
1 Апр. 12:33 10 601
-
1 Апр. 12:26 9 979
-
1 Апр. 17:58 9 801
-
1 Апр. 17:01 8 411
-
1 Апр. 22:54 7 763