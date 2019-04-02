Второе заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия состоится 16-17 апреля в Нур-Султане, все стороны подтвердили свое участие. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Второе заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия состоится 16-17 апреля в городе Нур-Султан. Все стороны подтвердили свое участие", - сообщил Смадияров.

