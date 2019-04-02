Туристы сняли снежного человека в горах США - ВИДЕО
На территории горного хребта Уосатч в американском штате Юта очевидцы сняли на камеру трехметровую фигуру странного существа, похожего на человека.
Инцидент произошел 23 марта, когда туристы совершали восхождение на гору Пик-Пойн, сообщает The Daily Star.
На кадрах видно, как гигантская фигура, несмотря на снег и мороз, поднимается в гору. Автор видео рассказал, что увидел загадочную фигуру, когда она была на высоте более 2,5 километра, а расстояние между ним и так называемым "снежным" человеком составляло более 11 километров.
Странное видео с фигурой, похожей на человеческую, было загружено на YouTube-канал Rocky Mountains Sasquatch Organization и набрало 65 тысяч просмотров, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
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