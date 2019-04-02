Турция проинспектирует Армению
2 апреля 2019 10:12 416
В рамках Венского документа 2011 г. многонациональная инспекционная группа Турции с 1 по 4 апреля проведет инспекцию "Указанный район" на территории Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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