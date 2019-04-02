В рамках Венского документа 2011 г. многонациональная инспекционная группа Турции с 1 по 4 апреля проведет инспекцию "Указанный район" на территории Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.