Разъяренный водитель разбил кувалдой брошенную на дороге Lada - ВИДЕО
На Ямале владелец элитного внедорожника устроил показательную расправу над легковушкой, которая мешала проезду. Старенькую "Ладу" оставили в проезде. Водитель иномарки пытается найти хозяина, но в какой-то момент не выдерживает. Достает из багажника кувалду. Все, что произойдет дальше, в комментариях не нуждается.
От легковушки остаётся один изувеченный каркас. Только после этого мститель успокаивается. Впрочем, как говорят местные, это очередная выходка так называемых пранкеров. И на самом деле, все происходящее - постановка. По некоторым данным, шутника все же задержали. Как минимум, его поступок можно назвать мелким хулиганством, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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