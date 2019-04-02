Группа археологов из Китая обнаружила необычный кувшин, выполненный из бронзы, в котором находилось порядка 3,5 литра неизвестной жидкости, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как сообщил руководитель исследовательского института культурных реликвий и археологии города Лоян Цзячжэнь Ши, жидкость, состоящая из нитрата калия и алунита, 2000 лет назад считалась ничем иным, как "эликсиром бессмертия".

Он отметил, что эти ингредиенты часто упоминались в древних даосских текстах и во время правления династии Западная Хань считались основными при изготовления эликсира.

Кроме того, в гробнице социалисты также нашли медные и нефритовые изделия. Все реликвии принадлежали семье династии Западная Хань, относящейся к периоду 206 до н.э. - 220 гг. н.э.

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