Новая отсрочка Brexit будет нести в себе риски для Евросоюза, поэтому для ее предоставления нужно будет серьезное обоснование, сказал главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Великобритания может попросить о другой отсрочке. Такая отсрочка будет нести существенный риск для ЕС, поэтому будет нужно серьезное обоснование", - сказал он.

По словам Барнье, если страна останется членом ЕС с 23 мая, она должна будет провести выборы в Европарламент, которые намечены на конец мая, а также номинировать своего члена в Еврокомиссию с учетом того, что полномочия нынешнего состава еврокомиссаров завершаются 31 октября нынешнего года.