Индонезийский ребенок бесстрашно поиграл с огромным смертоносным питоном. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Daily Mail.

На кадрах видно, как босоногий мальчик без защитной спецодежды лежит на огромном питоне, облокотившись на него руками. Ребенок хватает ускользающего хищника и пытается вернуть его назад, в то время как пресмыкающееся продолжает ползти в неизвестном направлении, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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