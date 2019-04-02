Армянин с ноября 2018 года скрывался от правоохранительных органов Армении в России.

Российские пограничники выявили 18-летнего армянина на линии паспортного контроля, когда молодой человек оформлялся на рейс Сочи - Ереван. Оказалось, что парень несколько месяцев находился в международном розыске. Как передает Day.Az, об этом сообщили интернет-порталу "Кубань 24" в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, молодой человек скрывался в Сочи, не желая проходить службу в рядах национальной армии в Армении. В отношении него армянская полиция возбудила уголовное дело.

После задержания молодого человека сопроводили на рейс. По прилету в Ереван его встретили правоохранительные органы Армении.