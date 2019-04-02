Вратарь клуба "Эвертон" и национальной сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд устроил потасовку в одном из питейных заведений Сандерленда. Разгульный отдых футболиста оказался запечатлен на видео, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

По данным издания Sun, которое ссылается на очевидцев событий, голкипер пил алкоголь весь вечер и на момент драки был очень сильно пьян. По словам посетителей бара, Пикфорд держался надменно, давая окружающим прочувствовать свой "высокий статус". Перед тем, как войти в бар, он якобы ездил на своем Lamborghini перед входом, уже будучи нетрезвым.

В какой-то момент он стал вести себя слишком громко. Один из посетителей бара, который праздновал там день рождения, подошел к футболисту и сделал ему замечание. Пикфорд ответил агрессивно. Конфликт закончился дракой перед баром, в которой участвовали друзья вратаря. Некоторые из них пытались успокоить буйного спортсмена, но не преуспели.

В пресс-службе клуба "Эвертон" заявили, что извещены о случившемся и проводят внутреннее расследование. Городская полиция также заявила, что получала сообщения о массовой драке, однако потасовка закончилась прежде, чем стражи порядка прибыли на место.

Пикфорд считается одним из самых дорогих футболистов Англии. В 2017 году он перешел в "Эвертон" за 30 миллионов фунтов стерлингов.

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