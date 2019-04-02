Взрыв газового баллона произошел во время похорон в провинции Хэбэй на севере Китая, в результате инцидента пострадали 66 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении администрации уезда Бачжоу.

Инцидент произошел еще в воскресенье в одной из деревень уезда Бачжоу городского округа Ланфан, однако власти сообщили о нем только во вторник. В результате предварительного расследования удалось выяснить, что к взрыву привело то, что баллон крепился к плите при помощи старого соединительного шланга, который и стал источником утечки, вызвавшей взрыв.

К настоящему моменту все ответственные за инцидент лица задержаны правоохранительными органами, в отношении двоих заведены уголовные дела. Расследование продолжается.