Длительная отсрочка даты отделения Великобритании от Евросоюза, если таковая будет, не откроет возможности для новых переговоров по соглашению об условиях Brexit, сказал главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье на мероприятии European policy centre, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нам не нужна длительная отсрочка для переговоров. Во время любой длительной отсрочки не будет повторных переговоров о соглашении о Brexit", - сказал он.

Ранее представители Евросоюза заявляли о том, что согласованный правительством Британии и властями ЕС в прошлом году договор об условиях "развода" не подлежит пересмотру несмотря на то, что парламент Великобритании трижды отверг его. Без парламентской ратификации этот документ не может вступить в силу, а выход страны из союза без такого договора грозит серьезными неприятными экономическими и прочими последствиями для обеих сторон "развода".