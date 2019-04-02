Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила во вторник полиция Шотландии.

"Мы подтверждаем, что Сэм Янгер, 22-летний студент Эдинбургского университета, скончался в результате инцидента с участием легковой машины на территории частного поместья в Стерлингшире в субботу, 30 марта 2019 года. Семья сообщила, что просит уважать их частную жизнь и дать им возможность почтить память своего замечательного сына", - говорится в сообщении полиции.

Полиция в настоящее время расследует причины аварии, однако отмечает, что подозрительных обстоятельств не обнаружила.

Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам. Не исключено, что он останется на своем посту и по истечении стандартного пятилетнего срока, истекающего в ноябре 2019 года, во имя обеспечения стабильности в сфере безопасности после выхода Великобритании из ЕС. Погибший Сэм был одним из троих детей Янгера.