Страшный взрыв в Санкт-Петербурге, есть раненые - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
15:44
Число пострадавших при взрыве на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге выросло до четырех. Об этом, как передает Day.Az, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Пострадали четыре человека при взрыве в академии", - сказал собеседник агентства.
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15:39
Информацию о взрыве в военной академии подтвердили в МЧС. Отмечается, что инцидент произошел в 13:30 в административном помещении - в это время в учебном заведении проводились занятия. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным СМИ, в результате хлопка обрушился лестничный пролет - более 15 человек были заблокированы на третьем этаже. В ведомстве отметили, что погибших в результате инцидента нет.
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15:23
Взрыв прогремел на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в административном помещении. Об этом, как передает Day.Az, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Да, около 13:30 произошел взрыв в административном помещении. Пострадали три человека", - сказал источник.
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