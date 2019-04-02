15:44

Число пострадавших при взрыве на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге выросло до четырех. Об этом, как передает Day.Az, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пострадали четыре человека при взрыве в академии", - сказал собеседник агентства.

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15:39

Информацию о взрыве в военной академии подтвердили в МЧС. Отмечается, что инцидент произошел в 13:30 в административном помещении - в это время в учебном заведении проводились занятия. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, в результате хлопка обрушился лестничный пролет - более 15 человек были заблокированы на третьем этаже. В ведомстве отметили, что погибших в результате инцидента нет.

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15:23

Взрыв прогремел на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в административном помещении. Об этом, как передает Day.Az, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Да, около 13:30 произошел взрыв в административном помещении. Пострадали три человека", - сказал источник.

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