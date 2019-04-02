Один из крупнейших круизных лайнеров Oasis of the Seas пострадал во время стоянки в одном из портов на Багамах из-за падения на него строительного крана.

В результате ЧП восемь человек получили незначительные ранения. Само судно сильно пострадало, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как сообщает Daily Star, Oasis of the Seas совершил остановку в порту для техосмотра. Теперь же на лайнере необходимо провести серьезные ремонтные работы.

Oasis of the Seas - круизный лайнер, длина которого составляет 362 метра, а ширина - 66 метров. Он способен перевозить практически 6,5 тысяч пассажиров.

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