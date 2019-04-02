В Сети набирает популярность видео про утку, которая долгое время дурачила целый клан тигров.

На кадрах видно, как хищники преследуют птицу в мутном водоеме. Как только они приближались, утка ныряла и таким образом ускользала из-под носа преследователей, оставляя их в замешательстве, передает Day.Az со ссылкой на sputnik.kg.

Пернатой довольно долго удавалось издеваться над тиграми, заставляя их бегать и прыгать. Но в какой-то момент утке не повезло - ее успели схватить в тот момент, когда она ушла под воду.

Пользователи Сети недоумевают, почему утка просто не улетела.

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