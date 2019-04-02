На территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, где при переноске учебных зарядов взорвалась мина, обнаружена еще одна - не разорвавшаяся мина. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, во вторник, 2 апреля, источник в экстренных службах сообщил изданию 78.ru.

По словам собеседника, в настоящее время снаряд осматривают специалисты. Telegram-канал "Говорит Москва" пишет, что из здания академии на Ждановской набережной вывели 50 человек - это курсанты и преподаватели. На месте происшествия дежурят силовики и экстренные службы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что мина на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге взорвалась, когда там переносили учебные заряды.

Во время транспортировки упал мешок с учебными зарядами, один из них взорвался. Мина была пиротехническая, а не боевая, пояснил источник. В результате взрыва пострадали четыре человека, в помещении академии обрушился лестничный пролет.

По данным источника "Интерфакса", взрыв произошел в одном из помещений факультета, который готовит инженеров-механиков. Территорию академии покинули несколько машин скорой помощи. Из зданий других факультетов проводится эвакуация.