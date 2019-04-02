Пакистанская армия заявила, что трое ее военнослужащих погибли, еще один пострадал в результате "неспровоцированного" обстрела со стороны подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Трое мужественных сыновей нашей страны отдали свои жизни во время выполнения гражданского долга", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы ВС Пакистана. В нем сказано, что обстрел был совершен по району Равалкот.

Также отмечается, что в ответ на действия Индии пакистанские военные "дали эффективный ответ". О возможных жертвах и пострадавших с индийской стороны данные пока отсутствуют.