Число погибших в результате наводнений в Иране увеличилось до 57 человек, 478 пострадали. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, передает иранское агентство IRNA, ссылаясь на заявление представителя управления по чрезвычайным ситуациям страны Моджтебы Халеди.

Ранее сообщалось о 44 погибших и 119 пострадавших.

"Общее число жертв с начала схода селей в результате дождей во всех провинциях достигло примерно 57 человек, большинство из них в городе Шираз", - заявил Халеди.

Он также заявил, что 478 человек пострадали с начала наводнений, 430 из них уже покинули больницы, остальные проходят лечение.

Стихия, нагрянувшая спустя несколько дней после того, как в Иране 21 марта в Иране отпраздновали новый год, затронула десятки тысяч жителей. К минувшей среде, как сообщал представитель иранского Красного полумесяца Мортеза Салими, помощь была оказана более 43,5 тысячи человек в 293 городах, селах, а также районах проживания кочевых племен.