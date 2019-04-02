Оригинал записки с договоренностью бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и советского лидера Иосифа Сталина о разделе Юго-Восточной Европы на сферы влияния, получившей название "Соглашение о процентах", впервые будет представлен на выставке в Великобритании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщила газета The Guardian.

По ее данным, документ представят 4 апреля в Национальном архиве Великобритании в рамках выставки о холодной войне. По словам главного куратора выставки Марка Дантона, Черчилль называл эту бумагу "неприличным документом" и не хотел выставлять ее на публику. "Тем не менее, очень важно, что документ выставят на всеобщее обозрение, потому что в этом маленьком квадрате бумаги так много значения: судьба миллионов людей решалась одним движением ручки в результате случайной встречи", - цитирует Дантона издание.

"Соглашение о процентах" представляет собой листок бумаги, на котором Черчилль и Сталин в процентном соотношении определили уровень влияния СССР и западных союзников в странах Юго-Восточной Европы. Эта договоренность была достигнута во время четвертой Московской конференции в октябре 1944 года. Согласно соглашению, общей сферой влияния СССР и западных союзников должны были стать Югославия и Венгрия, Румыния и Болгария - сферой влияния СССР, Греция - Великобритании и США.