Французская полиция арестовала мошенников, которые пытались продать поддельный эскиз знаменитого автопортрета Винсента ван Гога, оценив фальшивку в несколько миллионов евро, сообщает радиостанция France Bleu, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Когда правоохранители города Монпелье (департамент Эро на юге Франции) получили информацию о появившейся на арт-рынке подделке, переговоры по ее приобретению были в полном разгаре. Прокурор города Кристоф Барре сообщил, что сумма обсуждаемой сделки составляла несколько миллионов евро.

Четыре человека, в том числе гражданин Бельгии, выступавший как владелец картины, были арестованы 28 марта. Саму акварель, якобы являющуюся эскизом "Автопортрета с отрезанным ухом и трубкой", передали для экспертизы специалисту из парижского музея Орсе.

Согласно его заключению, рисунок является несомненной подделкой и не имеет никакого отношения к ван Гогу.

Двое задержанных находятся под арестом, еще двое освобождены, но остаются под судебным надзором. Всем участникам группы предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с целью совершения мошеннических действий.