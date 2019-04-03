США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат
3 апреля 2019 00:03 228
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон обвиняет Тегеран в гибели 608 американских военных в ходе войны в Ираке. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, это 17% всех боевых потерь в США в 2003-2011 годах. Он также добавил, что Иран несет ответственность за гибель военнослужащих США.
Хук подчеркнул, что Иран "пытается поставить Ирак под свой контроль". Ранее сообщалось, что США намерены ужесточить санкции против Ирана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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