Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Если мы не договоримся с конгрессом, или если Мексика не сделает то, что должна... мы закроем границу - и все. Или мы закроем некоторые участки границы, а не всю ее. Но это единственный вариант ответа, и я однозначно намерен сделать это", - сказал он во вторник журналистам.
Он признал, что это будет иметь негативный эффект на американскую экономику.
"Но для меня и торговля важна, и граница важна, но важнее всего безопасность... У нас будет либо укрепленная граница, либо закрытая граница", - добавил Трамп.
По его мнению, закрытие границы остановит трафик наркотиков на сотни миллионы долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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