В семи районах Стамбула будет проведены повторные муниципальные выборы. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Это решение было принято Центральной избирательной комиссией Турции (YSK) после обжалования правящей Партией справедливости и развития( ПСР) итогов выборов в Стамбуле.

Отметим, что ПСР опротестовала итоги муниципальных выборов во всех 39 районах Стамбула.

Напомним, что ранее глава стамбульского отделения ПСР Байрам Шеноджак заявил, что имеются доказательства фальсификации результатов выборов в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi) Экрема Имамоглу.

Накануне глава Центральной избирательной комиссии Турции (YSK) Сади Гювен заявил, что итоги муниципальных выборов в Стамбуле остаются неизменными.

Как сообщалось ранее, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi) Экрем Имамоглу опережает кандидата от ПСР Бинали Йылдырыма по предварительным итогам муниципальных выборов в Стамбуле. Согласно информации, Имамоглу набрал 4,159 миллиона голосов, в то время как Йылдырым - 4,131 миллиона голосов избирателей в Стамбуле.

Напомним, что в целом по стране на муниципальных выборах коалиция ПСР и Партии националистического движения (Milliyetçi Hareket Partisi) набрала 51,67 процента голосов избирателей.

По итогам выборов, мэром Анкары стал кандидат от Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi) Мансур Яваш.

31 марта в Турции прошли муниципальные выборы, в которых приняли участие партии "Сеадет" (SP), Независимая партия Турции (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), "Партия родины" (Vatan Partisi), Партия великого единства (Büyük Birlik Partisi), "Hür Dava Partisi", Народно-республиканская партия (Cumhuriyet Halk Partisi), Партия справедливости и развития (Adalet ve Kalkınma Partisi), Демократическая партия (Demokrat Parti), Партия националистического движения (Milliyetçi Hareket Partisi), "İYİ Parti", Демократическая партия народов (Halkların Demokratik Partisi) и Демократическая левая партия (Demokratik Sol Parti).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул на пост главы муниципалитета Измира кандидатуру экс-министра экономики Нихата Зейбекчи, а на пост главы муниципалитета Стамбула - кандидатуру Бинали Йылдырыма.

Муниципальные выборы в Турции проводятся каждые пять лет.