В Сети появилось видео, на котором запечатлено нападение домашнего кота на огромного бультерьера в английском графстве Уэст-Мидлендс. На кадрах видно, что нападение произошло во время прогулки хозяина с псом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Черный кот внезапно выскочил из-под машины и атаковал собаку. Хозяин попытался остановить пушистого агрессора, однако, не выдержав "битвы", рухнул на дорогу.

На помощь жертвам пришел случайный прохожий, сообщает "Ридус". Однако спустя некоторое время кот вновь предпринял попытку напасть на бультерьера.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

