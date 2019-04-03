В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы
3 апреля 2019 09:52 118
Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в провинции Хунань на юго-востоке Китая, в результате два человека погибли, двое пострадали, злоумышленник был задержан на месте. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в среду в 7.16 по местному времени, когда вооруженный ножом мужчина по неизвестной причине пришел в начальную школу уезда Нинъюань городского округа Юнчжоу и напал на учащихся.
Нападавшим оказался местный житель 31-летний мужчина по фамилии Чжэн, он был задержан на месте, мотивы его поступка пока неизвестны.
Пострадавшие дети были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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