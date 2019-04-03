Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в провинции Хунань на юго-востоке Китая, в результате два человека погибли, двое пострадали, злоумышленник был задержан на месте. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в среду в 7.16 по местному времени, когда вооруженный ножом мужчина по неизвестной причине пришел в начальную школу уезда Нинъюань городского округа Юнчжоу и напал на учащихся.

Нападавшим оказался местный житель 31-летний мужчина по фамилии Чжэн, он был задержан на месте, мотивы его поступка пока неизвестны.

Пострадавшие дети были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.