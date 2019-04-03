Полиция Стамбула разыскивает «зятя» Трампа
3 апреля 2019 10:06 74
Полиция Стамбула разыскивает гражданина страны, 26-летнего Муджахида Кула, который выдавал себя за "зятя" президента США Дональда Трампа. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечается, что Кула четыре дня назад приехал из турецкой провинции в Стамбул.
"Кула отправился в консульство США и заявил о том, что он "зять" Трампа и не знает каким образом оказался в Турции, после чего он исчез", - пишут СМИ.
Согласно данным СМИ, семья Кула утверждает, что их сын психически неуравновешен. Полиция Стамбула и соседних провинций ведут поиски молодого человека.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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