Полиция Стамбула разыскивает гражданина страны, 26-летнего Муджахида Кула, который выдавал себя за "зятя" президента США Дональда Трампа. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что Кула четыре дня назад приехал из турецкой провинции в Стамбул.

"Кула отправился в консульство США и заявил о том, что он "зять" Трампа и не знает каким образом оказался в Турции, после чего он исчез", - пишут СМИ.

Согласно данным СМИ, семья Кула утверждает, что их сын психически неуравновешен. Полиция Стамбула и соседних провинций ведут поиски молодого человека.