Полиция немецкого города Фленсбург в среду утром задержала 17-летнего подростка с ножами, который планировал нападение на учеников местной школы, говорится в заявлении правоохранителей Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Днем ранее полиции сообщили, что подозреваемый написал в чате о намерении убить нескольких человек в школе. Перед началом уроков полиция прибыла на место и провела контроль при входе.

При подростке полиция обнаружила несколько ножей. Его временно задержали, ведется расследование.