В Германии задержали подростка, который планировал нападение на школу
3 апреля 2019 14:30 113
Полиция немецкого города Фленсбург в среду утром задержала 17-летнего подростка с ножами, который планировал нападение на учеников местной школы, говорится в заявлении правоохранителей Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Днем ранее полиции сообщили, что подозреваемый написал в чате о намерении убить нескольких человек в школе. Перед началом уроков полиция прибыла на место и провела контроль при входе.
При подростке полиция обнаружила несколько ножей. Его временно задержали, ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!