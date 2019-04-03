Правоохранительные органы во Франции задержали мужчину, который готовил теракт в детском саду. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал BFMTV.

30-летний мужчина был задержан в департаменте Сена и Марна 25 марта. Спустя четыре дня ему было предъявлено обвинение в "террористическом преступном объединении", в настоящее время он находится под стражей.

По информации следователей Главного управления внутренней безопасности (DGSI), мужчина, который уже был известен спецслужбам, планировал совершить теракт против детского сада. Он был задержан, когда следователи поняли, что мужчина пытается получить оружие.

В ходе допроса задержанный признал преступные намерения. Он рассказал, что хотел войти в школу и взять детей в заложники до прибытия полиции и убить сотрудников правоохранительных органов.

Как отмечает телеканал, в ходе обыска его квартиры, проверки компьютера и телефона не было обнаружено никакой пропаганды джихада. На данном этапе расследования полиция больше связывает произошедшее с психическим расстройством подозреваемого, нежели с приверженностью тезисам джихада, сообщает телеканал.