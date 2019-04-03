В Грузии решили наладить собственное автомобильное производство. Грузинская Aigroup и китайская Changan подписали меморандум, согласно которому в Грузии впервые будет организовано производство легковых автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на sb.by.

Основой станут модели Changan, но грузинские автомобили будут выпускать под собственным брендом.

Первую модель сделают на основе седана Changan Eado, пишет "Мотор" со ссылкой на Business Media Georgia. В Китае автомобиль оснащают бензиновым мотором объемом 1,6 и мощностью 128 лошадиных сил.

Позже в линейке обещают электрокары. Один будет построен на базе Benni EV360, который может проезжать на одной зарядке до 300 км.

Второй сделают на основе кроссовера CS55 EV, который еще не дебютировал.

Ранее сообщалось, что шведский стартап Uniti Sweden AB планирует наладить сборку в Грузии своей модели - электрокара Uniti One.