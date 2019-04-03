Двое мужчин задержаны во Франции в связи с подготовкой теракта в детском саду, они помещены под стражу. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Ранее телеканал BFMTV сообщал о задержании одного подозреваемого в департаменте Сена и Марна 25 марта. По данным телеканала, у него может быть психическое расстройство.

По информации радиостанции, второй мужчина также был задержан 25 марта в Париже. Обоим подозреваемым 29 марта было предъявлено обвинение в "террористическом преступном объединении". Мужчины находятся в предварительном заключении.