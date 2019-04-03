В Великобритании загорелась историческая церковь - ВИДЕО
3 апреля 2019 15:41 184
Страшный пожар едва не уничтожил старинную церковь в Великобритании. На кадрах видно, что полыхает практически все здание, а столб дыма поднимается на несколько десятков метров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Очевидцы сообщили, что слышали, как гремели взрывы. С огнем пытались справиться всю ночь, на место съезжались пожарные, отправили два вертолета. Но потушить сумели лишь несколько часов назад. Церковь была построена еще в конце XVIII века.
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