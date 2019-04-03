Самолет, на борту которого находился министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммед Джавад Азери Джахроми, совершил экстренную посадку в аэропорту Шираза, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Причиной экстренной посадки стали неполадки в двигателе самолета.

По поручению президента Хасана Рухани министр направлялся в пострадавшие от селей регионы провинции Лорестан.

Иранский министр продолжит перелет другим самолетом.

Напомним, что в последние дни обильные осадки в 12 провинциях Ирана привели к селям и наводнениям.

По официальной информации, в результате наводнений погибли 62 человека, инфраструктуре и сельскому хозяйству региона был нанесен серьезный ущерб.