В Иране самолет с министром на борту совершил экстренную посадку
3 апреля 2019 16:19 71
Самолет, на борту которого находился министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммед Джавад Азери Джахроми, совершил экстренную посадку в аэропорту Шираза, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Причиной экстренной посадки стали неполадки в двигателе самолета.
По поручению президента Хасана Рухани министр направлялся в пострадавшие от селей регионы провинции Лорестан.
Иранский министр продолжит перелет другим самолетом.
Напомним, что в последние дни обильные осадки в 12 провинциях Ирана привели к селям и наводнениям.
По официальной информации, в результате наводнений погибли 62 человека, инфраструктуре и сельскому хозяйству региона был нанесен серьезный ущерб.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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