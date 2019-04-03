Европейский союз (ЕС) предоставит гуманитарную помощь Ливии на сумму в €6 млн. Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Еврокомиссии, общий размер помощи Ливии за 2018-2019 годы достигнет €15 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ЕС поддерживает народ Ливии, который на протяжении нескольких лет страдает от военного конфликта и нестабильности. Наша новая поставка гуманитарной помощи позволит нуждающимся ливийцам получить доступ к продовольствию, чистой воде, обучению по действию в чрезвычайных ситуациях и первичным навыкам медицинской помощи", - приводит пресс-служба слова еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидиса.

В Ливии в настоящее время параллельно существуют два правительства: поддерживаемый международным сообществом кабинет национального согласия Фаиза Сараджа и восточный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей (избранный постоянный парламент, заседающий в Тобруке). На фоне непрекращающегося хаоса в стране продолжают действовать десятки формирований бывших повстанцев, в рядах которых немало радикальных исламистов.