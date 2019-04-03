Число жертв наводнений в Иране возросло до 62 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на организацию судебной медицины страны.

Ранее агентство сообщило о 57 погибших и 478 пострадавших.

"К настоящему моменту вследствие наводнений в центры судебной медицины страны были доставлены 62 человека", - сообщил агентству представитель организации Мехрдад Али Бахши, отметив, что это официальные данные на текущий момент.

Стихия, нагрянувшая спустя несколько дней после того, как 21 марта в Иране отпраздновали новый год, затронула десятки тысяч жителей. Из-за наводнений, ставших следствием обильных осадков, в ряде областей Ирана были размыты дороги, повреждены инфраструктура и дома, транспорт, а также нарушено транспортное сообщение.

Стихия, которая стала, по словам иранских властей, беспрецедентной для Ирана, коснулась около половины провинций страны. Агентство Mehr со ссылкой на данные МВД Ирана сообщало, что стихия затронула около 400 деревень и городов в 15 провинциях.