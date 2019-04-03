Одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести после того, как небольшой военный самолет съехал со взлетно-посадочной полосы в Испании, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

ЧП произошло на аэродроме в муниципалитете Санта-Силия (провинция Уэска, автономное сообщество Арагон). Самолет отрабатывал эвакуацию людей в случае катастроф на учениях "Aragón 2019" военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME), в котором участвуют более 3,5 тысячи служащих различных служб.

На борту самолета находились одиннадцать человек, пятеро из них доставлены в больницу, состояние одного оценивается как тяжелое.

По данным издания El Periodico de Aragón, этот пилот получил черепно-мозговую травму. Cообщается о шести раненых.