Увеличение продолжительности жизни миллиардеров приводит к судебным тяжбам между членами семьи и проблемам развития бизнеса. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Bloomberg.

По мнению журналиста Симона Фоксмана, наследники все чаще стремятся завладеть деньгами пожилых предпринимателей еще до их смерти. Он напомнил о судьбе владельца клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс" и клуба НФЛ "Нью-Орлеан Сэйнтс" Тома Бенсона, который умер в прошлом году. В последние годы родственники отстаивали свои права на управление его активами в суде, ссылаясь на плохое состояние его здоровья. Однако решение было принято не в их пользу.

Кроме того, по словам экономического эксперта Джона Дэвиса, увеличение продолжительности жизни предпринимателей ведет к проблемам в самом бизнесе. Он отмечает, что многие богатые инвесторы не хотят "уходить в тень". Поэтому в руководстве компании могут оказаться сразу три поколения, а это, в свою очередь, затрудняет процесс принятия решений.

"Старшее поколение все еще тут, по-прежнему активно и хочет сохранить свою роль", - подчеркивает Дэвис.

По мнению Фоксмана, тщательное планирование передачи капитала наследникам поможет избежать семейных конфликтов.