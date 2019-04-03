На востоке США в городе Шарлотта неожиданно выпал снег. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил метеоролог Майк Сайдел, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

"Впервые за 37 лет и только в седьмой раз с 1880 года. В Шарлотте выпал ощутимый уровень снега. Официально пока 10 см, но в соседних районах было больше", - написал метеоролог.

Снег значительно осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов.

Сейчас ситуация стабилизировалась, снег тает, а температура воздуха, по прогнозам синоптиков, достигнет +15 градусов.

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