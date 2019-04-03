В восточной части США впервые за 37 лет выпал снег - ВИДЕО
3 апреля 2019 17:12 208
На востоке США в городе Шарлотта неожиданно выпал снег. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил метеоролог Майк Сайдел, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
"Впервые за 37 лет и только в седьмой раз с 1880 года. В Шарлотте выпал ощутимый уровень снега. Официально пока 10 см, но в соседних районах было больше", - написал метеоролог.
Снег значительно осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов.
Сейчас ситуация стабилизировалась, снег тает, а температура воздуха, по прогнозам синоптиков, достигнет +15 градусов.
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