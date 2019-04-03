Европейские игры в Минске будут стоять у истоков традиций последующих Игр, впервые эстафета огня пройдет по территории нескольких стран Европы. Об этом рассказал начальник управления по церемониям "Дирекции II Европейских игр 2019 года" Сергей Хомич, слова которого приводит официальный сайт соревнований, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эстафета огня - традиционное мероприятие, которое проводится в рамках Олимпийских игр. Для Европейских игр традиция еще закладывается, но на I Европейских играх (в 2015 году в Баку) тоже была эстафета огня, которая проходила только по территории страны-организатора, - заявил Хомич. - Предстоящая [эстафета] будет отличаться большей масштабностью и большей значимостью. Приятно осознавать, что мы стоим у истоков тех традиций, которые лет через 20 или 30 будут привычными, все будут их повторять, проводя подобные соревнования, мы же закладываем их основу".

Огонь вторых Европейских игр будет зажжен в Риме семью факелоносцами. "Было принято решение, что эстафета огня должна стартовать в Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов [ЕОК], предполагается, что на всех следующих Европейских играх эстафета огня будет стартовать именно здесь. Местом проведения церемонии станет музейный комплекс Ara Pacis Museum, - добавил он. - В ходе торжественного мероприятия будет презентован символ акции - оливковое дерево, изготовленное специально для ЕОК, а также зажжен первый факел эстафеты огня II Европейских игр".

Далее участники байкерского клуба Беларуси сопроводят огонь Игр, проделав путь через Словению, Австрию, Венгрию, Словакию, Чехию, Польшу и посетив Национальные олимпийские комитеты этих стран. В Беларусь огонь прибудет 12 мая, а непосредственно в Минске эстафета пройдет 17-21 июня, участие в эстафете огня в Беларуси примут 450 факелоносцев, которыми станут лучшие спортсмены страны, известные специалисты, деятели науки, культуры и искусств. Маршрут эстафеты завершится на Национальном олимпийском стадионе "Динамо".

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в девяти видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.