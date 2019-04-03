До тех пор пока в Иране не стабилизируется ситуация на местном рынке, запрет на экспорт картофеля и лука останется в силе.

Об этом в среду сказал министр промышленности, рудников и торговли страны Рза Рахмани, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Генеральный директор Управления по снижению угроз при чрезвычайных ситуациях в аграрном секторе при минсельхозе Ирана Мохаммед Мусави сказал, что в течение 12 дней в результате селей и наводнений сельскому хозяйству 12 провинций был нанесен ущерб на 45 триллионов риалов (примерно 1,07 миллиарда долларов). В результате нанесенного ущерба приостановлен экспорт картофеля и лука.

Отметим, что в Иране ежегодно производится примерно пять миллионов тонн картофеля: 4,5 миллиона тонн используется внутри страны, 500 тысяч тонн предназначено для экспорта.

Учитывая ущерб сельскому хозяйству Ирана, можно прогнозировать, что запрет на экспорт картофеля и лука продлится до конца лета.