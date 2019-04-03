Война в Сирии не закончена, важно окончательно устранить очаги терроризма, включая Идлиб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее заявила, что Сирия на 100% освобождена от террористов "ИГ" ("Исламское государство"). Позднее "Сирийские демократические силы" (SDF) также заявили об окончательной победе над террористами ИГ, отметив, что борьба с остатками группировки продолжается.

"Нет, война не закончена. Нам важно окончательно устранить очаги терроризма. Один очень тревожный - это Идлиб, где остаются несколько тысяч террористов, в том числе выходцев с постсоветского пространства, включая Российскую Федерацию", - сказал Лавров в интервью газете "Московский комсомолец".

По его словам, второй очаг - на восточном берегу Евфрата, где находится около тысячи террористов в заключении под присмотром курдов, "которые сотрудничают с американцами".

Он отметил, что большинство террористов на восточном берегу Евфрата - граждане западной Европы, которые там натурализовались в свое время.

"Очень тревожит, что страны их гражданства не хотят их забирать, планируют лишать гражданства, а американцы заявили о том, что, если этих людей не заберут, они их просто отпустят. То есть сотрудничество по терроризму, к сожалению, не является всеохватывающим", - подчеркнул Лавров.