Немецкая ассоциация иностранных банков заявила, что в ближайшие 12-18 месяцев из-за выхода Великобритании из состава Евросоюза будет создано до 5 тыс. новых рабочих мест в институтах-членах ассоциации, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Ассоциация лоббистов негерманских банков в Германии заявила на мероприятии во Франкфурте, что хотя институты усердно работают над подготовкой к Brexit, не все будет функционировать и полностью настроено сразу после завершения Brexit.

В ассоциации также добавили, что почти 50 финансовых институтов решили активизировать свою деятельность в Германии.

