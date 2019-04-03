Президент США Дональд Трамп обещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что решит вопрос с покупкой Анкарой у России ПВО С-400 и поставками США истребителей F-35, заявил в среду журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Трамп сам признал по телефону, что США ошиблись, не продав (ЗРК) Patriot Турции. И он обещал Эрдогану, что позаботится об этом. Он обещал, что сделает все возможное, чтобы решить этот вопрос (с F-35) и также вопрос с С-400", - сказал он.

По словам министра, телефонный разговор состоялся недавно.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в этом году. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции собственных новейших самолетов F-35.