Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По итогам заседания Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест футболистов до 25 сентября.

Первое открытое слушание по делу пройдет 9 апреля.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл в октябре 2018 года поучаствовали в двух конфликтах в центре Москвы. Сначала они набросились на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его и испортили машину. Позже от дебоширов в кафе пострадал глава департамента Минпромторга Денис Пак.