На Новый год выйдет последний фильм с участием Алексея Булдакова
Последний фильм с Алексеем Булдаковым планируют выпустить в российский прокат в конце 2019 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила продюсер картины Анна Крутова.
По ее словам, картина называется "Дикие предки", это семейная комедия, в настоящее время идут переговоры с дистрибьютерами. "Надеюсь, что к концу года фильм выйдет, там новогодняя история. Мы только закончили производство фильма, сделали пост-продакшн, у нас планировался предпремьерный показ в мае на фестивале "От всей души" в городе Ульяновск, потому что фильм снимался в этом городе, в Ульяновской области. Мы с Алексеем Ивановичем буквально две недели назад говорили, он так обрадовался, говорит: "Ань, я обязательно поеду", - добавила Крутова.
"Он был в одной из главных ролей <...> Он сыграл прекрасного совершенно деда-казака", - сообщила Крутова. Она добавила, что Булдаков играл в паре с актрисой Розой Хайруллиной. "Там такая трогательная история любви, это про семейство русских, казаков и татар", - сказала продюсер.
"Так тяжело, потому что очень полюбили мы его за время съемок, он чудесный человек, был бодрым, сильным, сыграл потрясающе совершенно", - сказала Анна Крутова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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