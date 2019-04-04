К концу года в Польше может открыться бассейн глубиной в сорок пять метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает CNN.



Он предназначен для профессиональных аквалангистов и будет вмещать в себя восемь тысяч кубометров воды, что в 27 раз больше, чем в обычном 25-метровом бассейне.



Предполагается, что он подойдет для тренировок не только начинающих спортсменов, но и опытных, а также будет интересен зрителям, которые смогут прогуляться по специальному подводному туннелю.

Правда, первым польскому бассейну, скорее всего, удастся оставаться не долго: в 2020 году в Великобритании запланировано открытие 50-метрового искусственного водоема.