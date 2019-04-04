В Польше откроется самый глубокий бассейн в мире
4 апреля 2019 00:04 224
К концу года в Польше может открыться бассейн глубиной в сорок пять метров.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает CNN.
Он предназначен для профессиональных аквалангистов и будет вмещать в себя восемь тысяч кубометров воды, что в 27 раз больше, чем в обычном 25-метровом бассейне.
Предполагается, что он подойдет для тренировок не только начинающих спортсменов, но и опытных, а также будет интересен зрителям, которые смогут прогуляться по специальному подводному туннелю.
Правда, первым польскому бассейну, скорее всего, удастся оставаться не долго: в 2020 году в Великобритании запланировано открытие 50-метрового искусственного водоема.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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