Нурмагомедов ответил Макгрегору за оскорбления жены
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в Twitter-аккаунте ответил ирландцу Конору Макгрегору, оскорбившему его жену.
"Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несет ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Еще увидишь", - написал Нурмагомедов.
3 апреля Макгрегор опубликовал оскорбительный пост в Twitter, назвав жену Нурмагомедова "полотенцем" и прикрепив фото дагестанца рядом с супругой с закрытым лицом. Ирландец вскоре удалил пост, однако СМИ успели распространить его содержание.
30-летний спортсмен объявил об уходе из MMA 26 марта. В этот же день New York Times сообщила, что в отношении ирландца ведется расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. Отмечается, что боец уже был допрошен ирландской полицией и отпущен.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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