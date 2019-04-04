Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в Twitter-аккаунте ответил ирландцу Конору Макгрегору, оскорбившему его жену.

"Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несет ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Еще увидишь", - написал Нурмагомедов.

3 апреля Макгрегор опубликовал оскорбительный пост в Twitter, назвав жену Нурмагомедова "полотенцем" и прикрепив фото дагестанца рядом с супругой с закрытым лицом. Ирландец вскоре удалил пост, однако СМИ успели распространить его содержание.

30-летний спортсмен объявил об уходе из MMA 26 марта. В этот же день New York Times сообщила, что в отношении ирландца ведется расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. Отмечается, что боец уже был допрошен ирландской полицией и отпущен.