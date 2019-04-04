Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в марте в результате столкновения с птицей или другим посторонним объектом.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил телеканал ABC.

По его данным, из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера (прибор, определяющий угол крыла относительно горизонтального потока воздуха).

В результате этого, отмечает телеканал, в самолете активировалась система защиты от сваливания, что привело к его падению.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - Система улучшения характеристик маневренности).

Cогласно данным бортовых самописцев, MCAS, являющаяся дополнительной защитой от сваливания, автоматически активировалась до того, как самолет начал пикировать, то есть фактически способствовала его падению.