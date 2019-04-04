Эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус назначена официальным представителем госдепартамента США, говорится в заявлении главы госдепа Майка Помпео, распространённом пресс-службой ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я рад приветствовать Морган Ортагус в качестве нашего нового официального представителя государственного департамента. Морган привнесёт выдающийся опыт и знания, заработанные на предыдущей государственной службе. Всю свою карьеру она работала в сфере финансовых услуг, консалтинга и дипломатии. Она является действующим офицером ВМС США", - отметил госсекретарь.

Он добавил, что Ортагус также работала в минфине США в качестве аналитика по разведке.

В конце марта президент США Дональд Трамп поблагодарил официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт за "службу Америке в госдепартаменте" и поздравил с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.

Хезер Науэрт, в прошлом телеведущая, занимала должность официального представителя госдепа, однако в течение последних нескольких месяцев ее обязанности исполнял Роберт Палладино. Ранее несколько американских СМИ сообщили, что на место Науэрт во внешнеполитическом ведомстве может прийти эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус.