Саудовский король подарил одной из стран миллиард долларов
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд сделал Ираку подарок на один миллиард долларов, которые будут потрачены на строительство спортивного городка в Багдаде. Об этом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария".
По информации телеканала, министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби проинформировал о подарке короля президента Ирака Бархама Салеха во время его визита в Эр-Рияд.
В марте прошлого года правительство Ирака сообщило, что Саудовская Аравия построит в стране стадион, способный вмещать до 100 тысяч зрителей. Однако почти через год посол королевства в Ираке заявил, что у Саудовской Аравии есть планы не ограничиваться только строительством стадиона, а подарить Ираку целый спортивный городок, место для которого будет выбрано властями Ирака с саудовским участием.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!