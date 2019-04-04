Официальные результаты: Зеленский получил 30,24% голосов
4 апреля 2019 08:52 154
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в первом туре выборов получил 30,24% голосов, действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 15,95% избирателей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют предварительные официальные данные ЦИК Украины после обработки всех протоколов.
Окончательные официальные данные должны быть объявлены до 10 апреля.
Выборы президента прошли в Украине в воскресенье, 31 марта. Второй тур пройдет 21 апреля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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