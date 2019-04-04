Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в первом туре выборов получил 30,24% голосов, действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 15,95% избирателей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют предварительные официальные данные ЦИК Украины после обработки всех протоколов.

Окончательные официальные данные должны быть объявлены до 10 апреля.

Выборы президента прошли в Украине в воскресенье, 31 марта. Второй тур пройдет 21 апреля.